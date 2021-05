Wtorek 4 maja 2021 AMD rezygnuje w Warhola i przerzuca się od razu na Raphaela?

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:59 Do tej pory wszystkie przecieki sugerowały, że pod koniec bieżącego roku na scenę wkroczą Ryzeny z serii 6000 o kodowej nazwie Warhol (Zen 3+), a w kolejnym roku zastąpią je zupełnie nowe układy o kodowej nazwie Raphael, które zerwą z tradycją produkcji CPU na rzecz APU z Zen 4 i RDNA3+. Te same źródła twierdziły, że w kwestii tańszych APU najpierw otrzymamy Rembranta z Zen 3+, a potem Phoenixa z Zen 4. Tymczasem wiele wskazuje na to, że architektura Zen 3+ ostatecznie trafiła do kosza, a pracujący nad nią inżynierowie zostali skierowani do prac nad przeznaczoną dla litografii 5nm architekturą Zen 4.



Taki obrót rzeczy potwierdza kilku niezależnych od siebie użytkowników Twittera znanych z publikowania w przeszłości sprawdzonych przecieków dotyczących układów od AMD. Ich zdaniem producent z Sunnyvale wprowadzi w miejsce Warhola poprawione procesory z serii 5000XT bazujące na rdzeniach x86 Zen 3 i być może przyspieszy premierę układów z Zen 4, których premiera jest póki co spodziewana pod koniec 2022 roku. Czy tak właśnie będzie okaże się za kilka miesięcy.



Warto przy tym wspomnieć, że TSMC chwaliło się ostatnio, że dzięki wykorzystaniu procesorów z rodziny EPYC są w stanie szybciej opracowywać kolejne procesy i nadzorować proces produkcji. Być może wpłynie to na lepszą dostępność litografii 5nm, która będzie oferowana kluczowym klientom, takim jak AMD szybciej niż pierwotnie zakładano.



Poniżej znajdziecie wypowiedź Simona Wanga z TSMC, który tak mówi o wdrożeniu EPYCów w fabrykach Tajwańczyków:



“For automation with the machinery inside our fab, each machine needs to have one x86 server to control the operation speed and provision of water, electricity and gas, or power consumption. These machines are very costly. They might cost billions of dollars, but the servers that control them are much cheaper. I need to make sure that we have high availability in case one rack is down, then we can use another rack to support the machine. With a standard building block, I can generate about 1,000 virtual machines, which can control 1,000 fab tools in our cleanroom.”







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.