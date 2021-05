Środa 5 maja 2021 Apple wprowadzi niebawem plan Music HiFi dla audiofili

Autor: Wedelek | 05:01 Kilka niezależnych od siebie źródeł twierdzi, że Apple przygotuje niebawem nowy plan dla audiofili dostępny w ramach subskrypcji usługi Music. Miałby on stanowić jakościową konkurencję dla Spotify i Deezera oferując dużo wyższą jakość dźwięku. Niektóre plotki sugerują przy tym, że usługa nazwana roboczo Music HiFi trafi na rynek wraz z kolejną generacją AirPodsów w bardzo okazyjnej cenie $9,99 miesięcznie. Szczerze powiedziawszy brzmi to dla mnie aż za dobrze i wydaje mi się, że raczej należy nastawiać się na wyższy abonament. Co innego w kwestii przygotowań do startu nowej usługi. Na to mamy akurat dość twarde przesłanki w postaci zmian odnalezionych w najnowszej becie systemu iOS 14.6.



Możemy z nich wyczytać, że Apple wprowadza do iPhoneów i iPadów wsparcie dla streamingu audio w bezstratnych jakościowo formatach, okraszając nową funkcję wsparciem dla Dolby Audio i Dolby Atmos. Reasumując coś wyraźnie jest na rzeczy.



