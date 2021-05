Środa 5 maja 2021 Idle Champions i Pine kolejnymi darmowymi grami od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:15 Fani gier RPG mogą w tym tygodniu stać się posiadaczami gry Idle Champions of the Forgotten Realms wraz z pakietem dodatków Epic Champions of Renown. Aby otrzymać oba te elementy należy zalogować się na stronie Epic Game Store, a także uruchomić pobrany tytuł najpóźniej do 7 maja do godziny 17:00. Jest to dość istotne, bo o ile sama gra jest darmowa, tak wspomniany pakiet twórcy wycenili na $100. Jego zawartość znajdziecie w dalszej części newsa. Gra opiera się na scenariuszach w których zebrana drużyna przemierza generowane mapy i walczy z napotkanymi kreaturami.



Co ciekawe całość odbywa się w zasadzie bez udziału gracza – postacie same się poruszają i atakują, a my możemy im jedynie pomóc poprzez intensywne klikanie we wrogów. Tytuł jest więc dość specyficzny i raczej niszowy. Jeśli chodzi o mechanikę, to ta opiera się o papierowy system Dungeons & Dragons (D&D).



Wspominany wyżej pakiet dodatków, który dostajemy od Epica obejmuje:

Odblokowanie następujących mistrzów: Spurt (miejsce 3), Krull (miejsce 6), Black Viper (miejsce 7), Hew Maan (miejsce 8) i Nova VGer (miejsce 11)



Skrzynie dla Spurta: 16 złotych skrzyń dla Spurta (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)



Skrzynie dla Krulla: 16 złotych skrzyń dla Krulla (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)



Skrzynie dla Black Viper: 16 złotych skrzyń dla Black Viper (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)



Skrzynie dla Hew Maana: 16 złotych skrzyń dla Hew Maana (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)



Skrzynie dla Novy: 16 złotych skrzyń dla Novy (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)



Dwaj chowańce: Baby Spurt i Iris the Beholder







Osoby preferujące gry w których moc sprawcza gracza jest większa mogą z kolei zainteresować się grą akcji o nazwie Pine. Jak zwykle wskoczy ona na miejsce Idle Champions, co nastąpi 7 maja. Wcielamy się w niej w postać młodego wojownika, który walczy o przetrwanie ludzi na tajemniczej wyspie Albamare. Twórcy założyli sobie, że w wykreowanym świecie ludzkość nigdy nie osiągnęła pozycji dominującej z uwagi na obecność innych inteligentnych ras, które przewyższają ludzi pod względem walorów fizycznych. Gra obiecuje nam nie tylko urozmaiconą rozgrywkę i ciekawą fabułę, ale też bardzo realistyczną symulację zachowania przeciwników i sojuszników, a także rozbudowany mechanizm owych sojuszy.







Obie pozycje możecie zdobyć przechodząc pod TEN adres.



