AMD Radeon - Navi 33 będzie mieć 80 bloków CU

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:28 Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się już co najmniej kilka plotek na temat architektury RDNA 3. W listopadzie 2020 roku wspomniał o niej nawet Rick Bergman z AMD, zdradzając nam przy okazji, że podobnie jak w przypadku RDNA 2 firma skupia się w tym przypadku nie tylko na dostarczeniu jak najwyższej wydajności, ale i na wysokiej efektywności energetycznej. W tzw. międzyczasie pojawiły się informacje mówiące, że producent z Sunnyvale chce w swoich przyszłych kartach graficznych zastosować GPU typu MCM (Multi-chip-module) zamiast takiego o budowie monolitycznej. Najnowsze informacje wprowadzają trochę niepewności w tej kwestii.



Według nich, Navi 33, czyli przyszły chip graficzny wykonany w litografii 5nm i przeznaczony dla kart ze średniej półki cenowej będzie mieć 80 bloków Compute Units (CU), czyli 5120 procesorów strumieniowych. Zasadniczo będzie to więc chip Navi 21 przeniesiony do litografii 5nm i uzupełniony o nowe funkcje wprowadzane przez architekturę RDNA 3. Powierzchnia tego układu ma wynosić około 250-300 mm2, czyli pomiędzy tym, ile obecnie zajmują Navi 22 (335mm2) i Navi 23 (236mm2).



Wiadomo, że AMD szykuje też dwie mocniejsze konfiguracje, w postaci Navi 32 i Navi 31. Na ten moment brak jest jakichkolwiek informacji na ich temat, ale nieoficjalnie Navi 32 będzie chipem o powierzchni 400-500mm2, i mającym o około 50% więcej bloków CU niż Navi 33 i Navi 21. Natomiast Navi 31 skorzysta z budowy typu MCM i będzie faktycznie połączeniem dwóch GPU Navi 32 lub Navi 33 w jednej karcie graficznej.



Pierwsze karty graficzne AMD oparte o architekturę RDNA 3, i z GPU wytwarzanymi w 5nm litografii mają zadebiutować na rynku pod koniec 2 kwartału, lub w 3 kwartale 2022 roku. Tym razem debiut ten ma odbyć się przed Nvidia, która następców dotychczasowych kart prawdopodobnie jak dotychczas zamierza wprowadzić na rynek w 2 lata po debicie poprzedników, czyli końcem 3 kwartału lub w 4. kwartale przyszłego roku.



