"Ojciec" Stadii odchodzi z Google [aktualizacja]

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:32 (1) John Justice, dyrektor ds. produktu w firmie Google i twarz usługi Stadia rozwiązał swoją umowę z wyszukiwarkowym gigantem porzucając tym samym projekt usługi nad rozwojem której pracował w zasadzie od samego początku. Jego odejście jest związane z restrukturyzacją, która oprócz Stadii objęła też dział związany z wyszukiwarką, mapami i reklamami. W jej ramach Google zamknęło między innymi dział zajmujący się tworzeniem gier komputerowych dla Stadii, skupiając się na współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z firmą Ubisoft. Oficjalnie gigant wciąż jest zainteresowany rozwojem usługi nieustannie dodając do niej nowe funkcje i gry.



W tej chwili jest ich około 170, a w najbliższych miesiącach ma być dodane ponad 100 nowych tytułów.



[AKTUALIZACJA]



Okazuje się, że nie tylko John Justice odszedł od Google. Z pracą u giganta pożegnało się też kilku innych ważnych pracowników, którzy dołączyli niedawno do studia Haven Entertainment założonego przez byłego członka zespołu odpowiedzialnego za rozwój Stadii - Jade Raymonda.







