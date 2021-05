Środa 5 maja 2021 Premiera RTX 3080Ti i RTX 3070Ti odbędzie się w ostatnim tygodniu maja

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:45 Wygląda na to, że premiera kart graficznych GeForce RTX 3080Ti i RTX 3070Ti odbędzie się nieco później niż pierwotnie zakładano. Obecnie wszystko wskazuje na papierowy debiut 31 maja oraz sklepowy na początku czerwca. Zakładając oczywiście, że komuś uda się którąś z tych kart dostać, co w obecnej sytuacji nie jest wcale takie pewne. Jeśli chodzi o pierwsze testy, to embargo ma zostać zdjęte odpowiednio drugiego i dziewiątego czerwca. Gwoli przypomnienia RTX 3080Ti będzie bazować na GPU GA102-225, który z kolei zaoferuje 80 klastrów składających się z 10 240 procesorów CUDA, 80 jednostek RT, 112 ROPów i 320 TMU/tensorów, a w RTXie 3070Ti pojawi się układ GA104-400 z 48 klastrami, 6144SP, 48RT, 96ROPami i 192 tensorami/TMU.



Obie karty dostaną też pamięć RAM typu GDDR6X 19Gb/s, której będzie odpowiednio 12GB z interfejsem 384-bit (w RTX 3080Ti) oraz 8GB z szyną 256-bit (w RTX 3070Ti). Droższy z akceleratorów ma trafić na rynek z sugerowaną ceną detaliczną na poziomie $999.



