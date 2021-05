Czwartek 6 maja 2021 Twitter wprowadza funkcję mikrobloga o nazwie Spaces

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 05:01 Twitter zapowiedział wprowadzenie do serwisu nowej funkcjonalności o nazwie Spaces. Jest to połączenie mikroblogu z systemem zarządzania zdarzeniami oraz możliwością wspierania twórców dotacjami. Nowa funkcjonalność będzie dostępna jedynie dla tych użytkowników, którzy mają co najmniej 600 obserwujących. Chodzi o to by nagrodzić tych twórców, którzy są w stanie zebrać wokół siebie odpowiednio dużą społeczność. Spaces mają też umożliwić większą interakcje z obserwatorami poprzez możliwość wysyłania do takich osób przypomnień o zbliżających się wydarzeniach.











