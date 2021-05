Środa 5 maja 2021 Radeony RX 7000 przyniosą olbrzymi skok wydajności?

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 19:03 (1) Kilka godzin temu na Twitterze pojawiła się kolejna fala ciekawych informacji dotyczących przyszłorocznej architektury GPU firmy AMD o kodowej nazwie RDNA3. Wynika z nich, że nadchodząca rodzina akceleratorów od czerwonych przyniesie spory skok wydajności, który mają zapewnić trzy elementy: zmodyfikowana architektura, nowy proces litograficzny 5nm oraz modułowa budowa wzorowana na kształt Ryzenów. Dzięki dwóm pierwszym składnikom układ Navi 31 ma być 2,5x wydajniejszy od Navi 21 w zadaniach związanych z renderowaniem i cieniowaniem wielokątów, dorównując przy tym najmocniejszym kartom od Nvidii w kwestii śledzenia promieni światła (RT).



Jednocześnie średnio i wysokopółkowe karty AMD z serii Radeon RX 7000 mają składać się nie z jednego, a z kilku układów GPU ułożonych na wspólnej płytce PCB i połączonych ze sobą szybką magistralą do wymiany informacji. Taką chipletową budowę mają mieć karty budowane w oparciu o rdzenie Navi 31 i 32. Do tego rzekomo najsłabszy z całej rodziny Navi 33 ma być układem monolitycznym zbudowanym z aż 80 bloków CU – dokładnie tyle samo ma Navi 21 w modelu RX 6900XT. Brzmi wspaniale! W zasadzie to nawet zbyt dobrze…



Niestety na premierę i ostateczną weryfikację tych rewelacji przyjdzie nam długo czekać, bo do końcówki 2022 roku.







