Dane techniczne najnowszej próbki inżynieryjnej Alder Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: Igors Lab | 19:04 Igors Lab podzielił się z nami specyfikacją techniczną najnowszej próbki inżynieryjnej desktopowego procesora Intela z rodziny Alder Lake-S o kodowej nazwie Core-1800. Opisywany układ składał się z 8 wydajnych rdzeni z architekturą GoldenCove i wsparciem dla HT (16-wątków), 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont (ulepszony Tremont), IGP Gen 12 i kontrolera pamięci RAM typu DDR5. Widoczna próbka w wersji B0 została wyprodukowana w litografii 10nm SupeFIN, a jej zegar bazowy ustawiono na 1800MHz (stąd nazwa). Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Boost dla dwóch rdzeni wynosi 4,6GHz, dla czterech jest to 4,4GHz, przy sześciu spada do 4,2GHz, a jeśli pracują wszystkie rdzenie, to wynosi 4GHz.



Jeśli chodzi o TDP, to to wynosi 125W dla PL1 i 228W dla PL2. Odnotujmy jeszcze, że badana próbka pracowała z napięciem 1,3147V, a całość została osadzona w podstawce LGA 1700.







