Czwartek 6 maja 2021 Signal atakuje Facebooka za pomocą… reklam na Facebooku

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:15 Znany z ochrony prywatności Signal postanowił ugrać co nieco na toczącym się aktualnie sporze pomiędzy Apple a Facebookiem o to jakie dane o użytkownikach można gromadzić celem dalszego ich przetwarzania. Jego włodarze wykorzystali w tym celu specjalnie spreparowane reklamy wyświetlane na portalach należących do Marka Zuckenberga. W ich treść były wkomponowane informacje pozyskane bezpośrednio od użytkowników dotyczące tak wrażliwych danych jak ich lokalizacja, praca jaką wykonują czy stan cywilny/orientacja seksualna. Całość miała uzmysłowić zwykłym ludziom jak dużo wie o nas Facebook i jak ważna jest w dzisiejszych czasach ochrona prywatności.



Takie działanie nie spodobało się Facebookowi, zwłaszcza, że Signal jest konkurencją dla WhatsAppa oraz Messengera i szybko zablokowano konto reklamowe z którego wyświetlane były wspomniane reklamy. Mimo to Signal może śmiało uznać całą kampanię za sukces czego najlepszym dowodem jest choćby to, że o niej piszemy.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.