Czwartek 6 maja 2021 Dell znalazł poważną lukę w jednym ze sterowników. Narażone jest 380 różnych modeli

Autor: Wedelek | źródło: Dell | 05:45 Dell odkrył niedawno bardzo poważny błąd w jednym ze swoich sterowników, który umożliwia podniesienie uprawnień dla wybranego procesu i zdobycie tym samym dostępu do chronionych danych. Owa dziura znajduje się w pliku dbutil_2_3.sys i powstała w zamierzchłym 2009 roku. To oznacza, że użytkownicy komputerów z wadliwym sterownikiem byli narażeni na niebezpieczeństwo od ładnych kilku lat. Czas ten był na tyle długi, że problem dotyczy już 380 różnych rodzajów maszyn. Ich listę możecie znaleźć TUTAJ. Dell rekomenduje oczywiście jak najszybsze usunięcie podatności poprzez instalację specjalnego patcha.



Można go zaaplikować korzystając z narzędzia DSA-2021-088 lub Dell SupportAssist, którego znajdziecie TUTAJ.



