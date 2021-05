Jak bezpiecznie wybrać firmę odzyskującą dane?

Utrata danych z komputera, telefonu czy tabletu jest bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. Tracone są wszystkie ważne pliki, których kopii nie były przechowywane w chmurze i zazwyczaj strata jest bardzo dotkliwa. Odzyskiwanie danych z dysku HDD, SSD, czy androida może być konieczne, jeżeli przechowywały one istotne dane (a zazwyczaj takie posiadają).







Co robić w przypadku utraty danych? Jeżeli w jakiś sposób doszło do uszkodzenia nośnika danych, to z dużym prawdopodobieństwem nie obejdzie się bez ingerencji. Użytkownik ma zwykle trzy możliwości: może próbować odzyskania danych na własną rękę

z użyciem dostępnych programów; może przekazać nośnik pamięci do profesjonalnej firmy

zajmującej się odzyskiwaniem danych; pogodzić się z utratą danych zapisanych na danym nośniku. Bardzo ważnym szczegółem jest fakt, że próba ponownego uruchomienia dysku może być zabójcza dla przechowanych danych. O ile wcześniej mogła istnieć możliwość odzyskania części lub całości materiału, o tyle później mogło stać się to niemożliwe. Przyczyny utraty danych Przyczyny utraty danych, to dość szeroki zakres. Jedną z nich jest przypadkowe usunięcie danych przez użytkownika

. Zdarza się, że użytkownik robi porządek z plikami i w momencie usuwania jednego lub części z nich zdaje sobie sprawę, że być może pliki te będą potrzebne w przyszłości. Drugim wariantem usunięcia danych przez użytkownika jest nieświadome/przypadkowe usunięcie jednego lub części plików. Równie częstą przyczyną zniknięcia danych jest zalanie dysku

na przykład w laptopie albo zalanie całego urządzenia, takiego jak telefon. Samo zalanie urządzenia niekoniecznie oznacza, że ciecz dostała się również do nośnika danych. Jeżeli jednak tak się stało, to dana pamięć nie nadaje się już do użytku, a jej uruchomienie może doprowadzić do całkowitej utraty plików. Podczas korzystania z internetu przecięty użytkownik odwiedza parędziesiąt stron dziennie i przynajmniej raz na jakiś czas pobiera pliki lub programy na swoje urządzenie. W takim środowisku usunięcie danych przez wirusy jest możliwe. Pomimo zwiększających się zabezpieczeń w sieci, wciąż możliwe jest trafienie na złośliwe oprogramowanie, które przeniknie do sprzętu użytkownika. Dzieje się tak zwykle w przypadku stron, plików i programów nieznanego pochodzenia lub z „podejrzanych stron". Trafiając na tego typu witrynę, użytkownik powinien jak najszybciej ją opuścić i pod żadnym pozorem nie pobierać z niej niczego. W innym przypadku wirus może z łatwością uszkodzić, usunąć lub wykraść dane, co będzie wymagało wizyty u specjalisty. Odzyskiwanie danych – naprawa samemu czy profesjonalna firma? Należy pamiętać, że każda nieudana próba odzyskania danych zwykle oznacza, że zostają one utracone bezpowrotnie lub nie będzie można odzyskać całości. Na rynku istnieją różne programy, których zadaniem jest przywrócenie utraconej wartości. Większość z nich dostępnych jest zarówno w wersji demo, jak i pro. Niektóre są używane przez profesjonalne laboratoria odzyskiwania danych, jednak jedynie w połączeniu z odpowiednią wiedzą dają dobry efekt. Bez przynajmniej podstawowej wiedzy na temat budowy plików i systemów, jakiekolwiek próby samodzielnej ingerencji w nośnik są niebezpieczne. Dzieje się tak, ponieważ użytkownik nie jest w stanie rozróżnić nawet typu uszkodzenie, którego ofiarą padł nośnik. Przyczyna utraty danych może być różna. W procesie odbudowy wartości ogromne znaczenie ma również typ nośnika pamięci. Profesjonalista z zaufanej firmy dużo rozsądniej podejdzie do każdego przypadku niż ktoś bez doświadczenia i minimalnego poziomu wiedzy. Problemem jednak jest fakt, że osoba bez odpowiednich kwalifikacji nie potrafi rozróżnić rodzaju uszkodzenia, co jest kluczowe do przeprowadzenia pełnego odzysku danych. Jaką firmę wybrać do odzyskiwania danych? Kluczowy jest wybór laboratorium mającego wiele pozytywnych opinii. Ważne będą zarówno opinie w Google, jak i wszelkie informacje, które można uzyskać pocztą pantoflową. Dzięki temu uniknie się sytuacji, w której niekompetentny sprzedawca bezpowrotnie zniszczy możliwość odzyskania danych. Na samym początku spotkania z firmą odzyskującą dane właściciel zostaje poinformowany o konieczności wcześniejszej diagnozy, zanim dostanie podjęta decyzja o naprawie. Dzieje się tak, ponieważ uszkodzenia nośników pamięci mogą być różne i część z nich jest nieodwracalnych. Dobra pracownia ma świadomość, że nie każdemu klientowi będzie w stanie pomóc, więc nie oferuje od razu „gruszek na wierzbie". Jeżeli osoba, której zostanie powierzony sprzęt, deklaruje od razu, że dane NA PEWNO zostaną odzyskane, to powinno to wzbudzić czujność. Wyspecjalizowana firma będzie w stanie odpowiedzieć również na wszelkie pytania o możliwe metody i sposoby przeprowadzenia całego zabiegu. Należy jednak unikać firm, które odpowiadają wymijająco, nie chcą wdawać się w szczegóły, lub w ogóle nie chcą zdradzać swoich „metod". Takie działania zwiększą prawdopodobieństwo bezpiecznego odzyskania danych oraz zadowolenia z wykonanej usługi. Chcąc dowiedzieć się wszystkich szczegółów warto zapytać specjalistów z Kliniki Danych, którzy chętnie odpowiedzą na pojawiające się pytania. Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, zapraszamy do zapoznanie się z ofertą klinikadanych.pl