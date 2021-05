Poniedziałek 10 maja 2021 Wirtualne książki - lepsze od tradycyjnych?

Autor: materiały partnera | 12:11 (1) Moda zmienia się nieustannie i nieubłaganie. Dotyka praktycznie każdej dziedziny życia i nawet literatura, która broni się przed zmianami od wieków, ulega pewnym epokowym modyfikacjom. Książki, jako produkt sam w sobie, nigdy do końca nie wychodzą z mody – niosą ze sobą zbyt wielką wartość – ale ich forma od niedawna przechodzi wyjątkową metamorfozę. Nie ma to oczywiście wpływu na ich pierwotne zadanie. Wciąż zdobywamy dzięki nim potrzebną wiedzę, poszerzamy słownictwo i świetnie się bawimy, dbając o rozwój własnego umysłu. Na czym więc polega rewolucja?



Forma podania książek nie zmieniła się wiele na przestrzeni wieków. Druk, papier i okładka – klasyczny okaz biblioteczny. W ostatnich latach jednak oraz mocniej zatracają swoją stałą formę, a wszystko to na rzecz świata online. Ebooki oraz audiobooki przeorganizowały wydawnicze realia. Dziś trudno sobie wyobrazić książkę, która nie wyjdzie również w formie cyfrowej. Czytelnicy domagają się tego coraz liczniej, doceniając malejące koszty i przystępność takiego rozwiązania. Bo czy może być coś lepszego dla miłośnika literatury, niż książka dostępna w kilka sekund i to bez ściągania domowych kapci? Trudno wyobrazić sobie większą wygodę i równie trudno jej sobie odmówić.







Rosnący popyt na wirtualne tytuły spowodował rozwój platform czytelniczych. Storytel jest jednym z takich serwisów, a jednocześnie graczem, który liczy się w tym świecie najbardziej. Dostępność pozycji, które w zasięgu ręki ma każdy użytkownik, mówi sama za siebie. Co ciekawe, Storytel stawia nie tylko na książki wydane w tradycyjny sposób i wypuszczone dodatkowo w formie cyfrowej, ale i na własne produkcje, stworzone w pełni i wyłącznie w formie wirtualnej. Słuchowiska i tematyczne podcasty cieszą się powodzeniem wśród ludzi łaknących czegoś nowego i świeżego w dziedzinie literatury, a Storytel chętnie odpowiada na to zapotrzebowanie.



Jednym z najnowszych przykładów takiej produkcji jest „Random”. Historia opisywana jako love story, jakiego jeszcze nie było, w pewien sposób kojarzy się ze słynną „Samotnością w sieci”. Choć czasy, w których powstały oba tytuły, diametralnie się różnią, to płynie z nich podobne przesłanie: nikt nie jest szczęśliwy, kiedy czuje się samotny. „Random” opowiada o relacji dwójki młodych ludzi, którzy poznają się online, zupełnie przypadkiem wylosowani sobie przez aplikację. Rozmowy pełne szczerego bólu i opisów fatalnej rzeczywistości, w której przyszło im żyć, zbliżają bohaterów do siebie w pewien nieoczywisty sposób. Choć znają jedynie swoje głosy, wplątują się powoli w nić rodzącego się między nimi uczucia, które czytelnik, a raczej słuchacz, może śledzić krok po kroku razem z nimi. „Random” to produkcja wyjątkowa, ponieważ łączy w sobie słuchowisko i produkcję filmową, która przeplata się między główną historią czekającą w Storytel. Poza samą historią, warta uwagi jest również obsada, ponieważ zarówno w wersji audio, jak i filmowej w role bohaterów wcielili się Julia Wieniawa oraz Maciej Musiałowski, czyli dwa niepodważalne talenty młodego pokolenia polskiej sceny. Głosem aplikacji, łączącej ludzi wcieliła się Agnieszka woźniak-Starak, a za scenariuszem i reżyserią stoi Natasza Parzymies, która jak mało kto zna kulturę i język młodego pokolenia.











Jej (autor: tuptun | data: 10/05/21 | godz.: 13:23 )

Aż boję się pomyśleć co będzie za kilkanaście lat.

Wszystko zamienia się w elektronikę.

Jeżeli w przyszłości będzie krach internetowy, a pewnie będzie, to chaos murowany.



