Czwartek 6 maja 2021 Wyciekła specyfikacja techniczna procesorów Intela z rodziny Tiger Lake-H

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:06 Do sieci wyciekło kilka slajdów Intela zdradzających specyfikację techniczną wszystkich zaplanowanych układów z rodziny Tiger Lake-H. W zależności od modelu otrzymujemy od 6 do 8 rdzeni x86 Willow Cove (32KB L1 na instrukcje + 48KB L1 na dane + 1,25MB L2), dwukanałowy kontroler pamięci RAM typu DDR4 3200MHz oraz układ IGP na bazie architektury Gen 12 (Xe). Tiger Lake-H wspiera wyświetlacze o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem do 360Hz i 4K 120Hz oferując przy tym do 20 linii PCI-Express 4.0, a także wsparcie dla Thunderbolt 4, Display Port 1.4 i HDMI 2.0.



Każdy procesor Intela 11-tej generacji jest połączony z zupełnie nowym chipsetem, który z kolei zapewnia obsługę między innymi 24 kolejnych linii PCI-Express 3.0, WiFi 6, a także pamięci typu Optane. Dzięki temu budowane w oparciu o nie laptopy będą mogły mieć mnóstwo dodatkowych złączy i/lub urządzeń peryferyjnych.



Większość procesorów z serii Tiger Lake-H może się pochwalić niskim TDP na poziomie 35W - 45W. Wyjątek stanowi TOPowy Core i9-11980HK, którego TDP wynosi od 45W do 65W. Szczegóły znajdziecie poniżej:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.