Czwartek 6 maja 2021 Epic wyciąga brudy na Sony próbując przy tym uderzyć w Apple

Autor: Wedelek | 17:08 Spór toczony pomiędzy firmami Epic i Apple jest źródłem kilku bardzo ciekawych informacji dotyczących świata konsol. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się na przykład, że Sony krzywo patrzy na twórców, którzy tworzą gry multiplatformowe, wymuszając na nich dodatkowe obowiązki z dostępem do wyników finansowych włącznie. Japończykom jest to potrzebne do wyliczania udziału w zysku na poszczególnych platformach. Jeśli okaże się, że dana gra zarabia ponad 500 tyś dolarów, a udział przychodu z PSN jest niższy niż 85%, to deweloper musi zapłacić Sony swoiste zadośćuczynienie z tytułu utraty dochodów.



To jest wyliczane wg. wzoru:



przychód ze wszystkich platform – przychód na PSN * 15%



Tak drakońska opłata została wprowadzona specjalnie na potrzeby cross-platformowego Fortnite i obejmuje w tej chwili wszystkich deweloperów, którzy chcą zarabiać na grach dla PlayStation.



Prawnik Epica - Wes Earnhardt w toku postępowania ustalił również, że od początku istnienia konsol Xbox Microsoft nie zarobił na sprzęcie ani jednego dolara, a wręcz na ich sprzedaży tracił.



Obie te informacje są z punktu widzenia Epica kluczowe. Z jednej strony firma próbuje udowodnić, że postępowanie Sony i Apple jest złe i że tego typu opłaty nie powinny istnieć, a z drugiej strony wysyła sygnał, że jest w stanie zgodzić się na dodatkową opłatę, jeśli jest ona uzasadniona ekonomicznie – jak w przypadku Microsoftu.







