Windows 10 doczeka się kolejnej aktualizacji ikon

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:01 Każdy bardziej zaawansowany użytkownik Windowsa przyzna, że ten system to jeden wielki wizualny burdel. Nawet w najnowszej wersji okienek nie trudno znaleźć okna i ikony, które swym wyglądem nawiązują do czasów XP, Visty, a nawet Windowsa 95. Systemu, który swą premierę miał 25 lat temu! Microsoft od jakiegoś czasu podejmuje kroki żeby uporządkować wizualną stronę systemu, ale robi to partiami. Kolejna duża zmiana w tym zakresie przyjdzie wraz ze zbiorczą aktualizacją o nazwie Sun Valley, która trafi na komputery osobiste w październiku lub listopadzie bieżącego roku.



W jej ramach otrzymamy dużą porcję nowych ikon, które zastąpią większość aktualnie wykorzystywanych przez System 32 elementów graficznych. Część z nich można już zobaczyć w najnowszych wersjach dostępnych dla testerów – zrzut poniżej:







