Piątek 7 maja 2021 IBM prezentuje nową litografię 2nm

Autor: Wedelek | źródło: IBM | 05:29 IBM ogłosił koniec prac nad nową litografią używaną do produkcji mikroprocesorów, którą nazwano 2nm. Opisywana technologia ma pozwolić na wytwarzanie chipów o połowę mniejszych niż w litografii 7nm firmy TSMC. Oprócz tego będzie można z jej wykorzystaniem produkować układy z wyższą o 45% wydajnością lub wykazujące o 75% niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nie da się ukryć, że jest to spory postęp. Dla porównania przy przejściu z 7nm na 5nm TSMC zakłada 15% poprawę w kwestii upakowania mikroprocesorów, a 7nm Intela ma z grubsza odpowiadać 5nm TSMC.



Tak istotne różnice biorą się stąd, że poszczególni producenci od kilku lat podchodzą do nazywania swoich nowych litografii w sposób indywidualny. Z uwagi na skomplikowanie techniczne wytworzone w nich mikroprocesory mają elementy różnych rozmiarów. Poza tym podczas ich nanoszenia na płytkę krzemową trzeba też uwzględnić odległości w jakich muszą się od siebie znajdować poszczególne elementy aby mogły pracować poprawnie. Przez to aby móc porównać dwie różne technologie należy kierować się nie nazwą, a parametrami wytworzonych w nich układów oraz współczynnikiem upakowania tranzystorów na mm2. Słowem 7nm innemu 7nm nie równe.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.