Jak wybrać czytnik e-booków na lata?

Pasjonaci czytania książek wreszcie mogą odetchnąć przed podróżą - a to za sprawą nowoczesnych czytników e-booków umożliwiających nam zabranie ze sobą dużej ilości książek, do których mamy stały dostęp. Co więcej, nie musimy ich wcale ze sobą nosić, aby móc je czytać - wystarczy odpowiednio dobrany czytnik e-book. To niewielkie urządzenie przypominające tablet w dużej mierze przyczyniło się do zachowania popularności czytania książek, pomimo znacznego postępu w sferze internetowej. Jaki czytnik ebooków wybrać? Komu czytnik e-book przyda się najbardziej? Czym się kierować podczas wyboru tak, aby urządzenie działało sprawnie przez wiele lat? Podpowiadamy.



Dla kogo jest czytnik e-booków?

Czytnik e-booków to bardzo poręczne i lekkie urządzenie, dlatego z pewnością najbardziej przyda się wszystkim, którzy lubią czytać w podróży - czytnik e-book można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie, dzięki czemu będziemy mieć stały dostęp do naszej biblioteczki. Ponadto czytnik otwiera naszą książkę na ostatniej przeczytanej stronie, więc nie musimy już pamiętać o specjalnej zakładce. Czytniki e-booków to bardzo intuicyjne urządzenia, dlatego mogą z nich korzystać osoby w każdym wieku. Co więcej, czytnik e-booków umożliwia nam dostęp do książek bez długich wycieczek po księgarniach i bibliotekach - wszystko znajduje się w małym urządzeniu, które nosimy przy sobie. Jest to zatem dobre rozwiązanie także dla wszystkich, którzy nie chcą, aby książki zajmowały zbyt wiele miejsca w mieszkaniu. Warto dodać, że książki elektroniczne są także dużo tańsze niż papierowe, co umożliwia Ci dostęp do większej ilości lektur - nierzadko możesz również skorzystać z abonamentu. Czytnik jest także rozwiązaniem wartym uwagi, jeśli zależy Ci na tytułach, które są trudniej dostępne w formie papierowej. Dodatkowo to rewelacyjna alternatywa dla osób, które dużo czytają lub mają problemy ze wzrokiem - w urządzeniu możemy dostosować wielkość czcionki i rodzaj marginesów, a wiele modeli ma także wbudowane podświetlenie. Zobacz pomocne recenzje czytników e-booków na BurnPC.pl.

Czytnik e-book - jaki wybrać?

Jeśli już zdążyłeś się przekonać, że czytnik e-booków to doskonała opcja, aby zmienić swoje nawyki czytelnicze i ułatwić sobie życie na co dzień, pozostaje jeszcze jedno pytanie - jaki czytnik e-book wybrać? Wybierając takie urządzenie, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, przede wszystkim: typ ekranu - w tej chwili liczą się na rynku jedynie ekrany tzw. e-papierowe, które przypominają strony prawdziwych książek, są matowe i odbijają światło w taki sposób, aby jak najmniej wpływać na nasz wzrok,

rozmiar ekranu - najpopularniejsze modele mają dziś przekątną ekranu o wielkości minimum 6 cali - czytniki w takim rozmiarze są lekkie i poręczne, a przy tym wystarczająco duże, aby czytanie było komfortowe,

oświetlenie ekranu - jest to istotne szczególnie, jeśli zamierzamy czytać książki wieczorami lub w nocy,

pamięć wewnętrzna - to od niej zależy, na jak dużą e-bibliotekę będziemy mogli sobie pozwolić, 4 GB to zazwyczaj optymalny rozmiar dla większości użytkowników,

pojemność baterii - może zaważyć na komforcie użytkowania naszego urządzenia,

oprogramowanie - to najważniejszy aspekt naszego czytnika, dlatego musi być sprawne i wysokiej jakości, pozostałe aspekty techniczne tak naprawdę schodzą na dalszy plan, ponieważ z urządzenia będziemy korzystać niemal wyłącznie do czytania książek,

możliwość korzystania z wi-fi - od niego zależy łatwość i sprawność pobierania książek, a dodatkowo w razie potrzeby będziesz mieć dostęp do internetu,

dodatkowe funkcje - jeśli masz zamiar korzystać z czytnika e-booków również w innych celach, upewnij się, że ma on odpowiednie funkcje lub umożliwia ich zainstalowanie, np. odczytywanie słowników, zdalne wysyłanie plików, system Android,

wyjście słuchawkowe - aby móc słuchać także audiobooków, czytnik powinien być wyposażony w odpowiednie wyjście na słuchawki. Dodatkowo, wybierając odpowiedni czytnik e-booków, warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych kwestii, np. czy jest on całkiem dotykowy, czy też ma przyciski. Bardzo istotna jest także cena oraz jej stosunek do parametrów urządzenia i oferowanych przez nie możliwości. Wśród najbardziej rekomendowanych urządzeń wyróżnić można najpopularniejszy Amazon Kindle Paperwhite 4, poręczny i leciutki Amazon Kindle 10, elegancki i zachwycający designem Pocketbook Touch Lux 5 (Sprawdź opinie) oraz Onyx BOOX Nova 2, czyli czytnik e-booków i smartfon w jednym. Recenzje wszystkich wymienionych modeli znajdziesz na stronie BurnPC.pl.