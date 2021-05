Piątek 7 maja 2021 SSD są dużo bardziej niezawodne od tradycyjnych HDD

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:22 (1) Przyzwyczailiśmy się uważać nośniki SSD za bardziej zawodne od tradycyjnych HDD, na co wpływ ma coraz niższa żywotność komórek pamięci postępująca wraz ze wzrostem gęstości zapisu danych – im więcej bitów może przechować komórka pamięci tym mniej cykli zapisu/odczytu wytrzyma. Najlepsze pod tym względem są SLC, potem mamy MLC, a na końcu TLC. Mimo tej wady w krótkim okresie czasu nośniki SSD są bardziej niezawodne niż HDD, a różnica na korzyść półprzewodnikowych rozwiązań jest olbrzymia. Takie właśnie wnioski płyną z raportu firmy Backblaze, która od 11 lat monitoruje współczynnik bezawaryjności dysków w środowisku serwerowym – tzw. AFR.



Możemy się z niego dowiedzieć, że w okresie od 1 stycznia do 31 marca awarii uległo 10,56% badanych dysków HDD i tylko 0,58% SSD. Co więcej nie jest to przypadek, bo po zmianie okresu badania na kwiecień 2013 do kwietnia 2021 roku współczynnik AFR dla SSD wynosi 0,65%, a w przypadku nośników talerzowych jest to 6,04%. Jest więc lepiej, ale nadal trend jest niezaprzeczalny. Przy okazji mamy kolejny dowód na to, że jakość HDD z roku na rok spada, a SSD wręcz przeciwnie – rośnie.







