Piątek 7 maja 2021 AMD już w czerwcu zaprezentuje swoją odpowiedź na DLSS?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:25 Znany YouTuber o pseudonimie Coreteks twierdzi, że podczas czerwcowych targów Computex AMD oficjalnie zaprezentuje technologię FSR (FidelityFX Super Resolution). Pod tą nazwą kryje się konkurent Nvidiowego DLSSa, a więc skomplikowanego supersamplingu, który w locie skaluje obraz wyrenderowany w niższej rozdzielczości do wyższej z wykorzystaniem algorytmów SI. Dzięki temu obraz rozciągnięty z 1080p do 4K wygląda równie dobrze jak renderowany w natywnej rozdzielczości, ale do jego wyprodukowania karta zużywa znacznie mniej mocy obliczeniowej. Implementacja tej techniki w wykonaniu AMD ma być nie tylko otwarta – można będzie z niej korzystać na Radeonach i kartach GeForce, ale i łatwiejsza w użyciu niż produkt konkurencji.



Chodzi o to, że w przypadku rozwiązań zielonych sieć neuronowa musi zostać najpierw nauczona w jaki sposób ma poprawiać obraz, co wymaga dodatkowej pracy ze strony deweloperów, a FSR ponoć nie wymaga przeprowadzenia wstępnej fazy uczenia. Coreteks przekonuje również, że wydajność nowej technologii ma być co najmniej zadowalająca, a deweloperzy już pracują nad jej implementacją w swoich tytułach.







