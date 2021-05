Poniedziałek 10 maja 2021 Nowy Pulsar V17 Zen z procesorem Ryzen 9 5900HX

Autor: Redakcja | 12:24 Hyperbook wprowadza do swojej oferty konfigurację modelu Pulsar V17 ZEN wyposażoną w karty graficzne GeForce RTX 3070 lub RTX 3080, oraz najmocniejszy obecnie procesor z serii Ryzen 9 5900HX. Tradycyjnie sprzęt można wyposażyć w do 64 GB pamięci DDR4 oraz wydajne karty graficzna GeForce RTX 3060 lub RTX 3070. Wszystko zamknięto w lekkiej i wytrzymałej obudowie o grubości nie przekraczającej 2 cm i wadze 2,55 kg. Karty GeForce RTX 3070 i 3080 to najnowsze modele oparte na architekturze Ampere. Wspierają takie techniki dla graczy jak ray tracing czy NVIDIA DLSS.



TGP w wypadku obu kart w prezentowanych laptopach wynosi 115 W, co w skrócie oznacza wysoką wydajność kart.



Pulsar V17 ZEN oferowany jest z matrycą IPS o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości QHD (2560x1440) i częstotliwości odświeżania do 165 Hz, oraz 100-procentowym przestrzeni barwnej sRGB. Matowa powłoka matrycy zapewnia z kolei zabawę i pracę bez uciążliwych odblasków.



Zastosowana klawiatura wyposażona w podświetlenie RGB powoduje. Przeciwnicy takiego ozdobnika bez problemu mogą ustawić mniej rzucający się w oczy kolor, czy wręcz wyłączyć podświetlenie.



SPECYFIKACJA

Hyperbook Pulsar V17 ZEN

- procesor AMD Ryzen 9 5900HX (8 rdzeni, 16 wątków)

- karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB lub RTX 3080 16GB TGP 115W

- ekran 17,3” QHD 165Hz IPS z pokryciem sRGB 100%

- waga 2,55 kg

- możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć 8-64 GB DDR4 3200 MHz, do 2 dysków SSD M.2, karta sieciowa, itd.)



Cena: od 8899 zł (RTX 3070) i od 11199 zł (RTX 3080).



Górna granica cenowa zależy od wybranego wyposażenia i teoretycznie może sięgnąć nawet 20 000 zł







