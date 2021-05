Poniedziałek 10 maja 2021 AMD ma prawie 10% rynku procesorów serwerowych, najwięcej od 15 lat

Autor: Zbyszek | źródło: Mercury Research | 12:26 (2) Firma analityczna Mercury Research opublikowała swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży procesorów serwerowych typu x86, czyli układów Intel Xeon i AMD EPYC. Wynika z niego, że kolejny kwartał z rzędu zwiększyła się sprzedaż procesorów serwerowych AMD, kosztem spadku sprzedaży procesorów Intel Xeon. W 1. kwartale 2020 roku spośród wszystkich dostarczonych na rynek procesorów serwerowych, 8,9 procent stanowiły procesory AMD EPYC. To o 3,8 punktu procentowego (pp) więcej niż w 1. kwartale 2020 roku, kiedy udział procesorów AMD EPYC w rynku wynosił 5,1 procent.



W porównaniu do 4. kwartału 2020 roku, sprzedaż wzrosła o 1,8 pp, z 7,1 procent do 8,9 procent.



Według Mercury Research, udział AMD w rynku serwerowym był w 1. kwartale 2021 roku największy od 15 lat - ostatnio podobny lub wyższy udział był notowany przez AMD w 2. kwartale 2006 roku, kiedy swoje sukcesy święciły chipy AMD Opteron.



K O M E N T A R Z E

... (autor: pwil2 | data: 10/05/21 | godz.: 12:57 )

Warto pamiętać, że znaczny udział w tych 90% Intela to są serwery w bazowej, minimalnej konfiguracji pod usługi typu DHCP, DNS, DC i podobne maszyny, które stoją obok infrastruktur wirtualizowanych na hostach coraz częściej składających się z hostów typu (2x)64c128t.



c.d. (autor: pwil2 | data: 10/05/21 | godz.: 13:00 )

Konfiguracje, które mają wrzucony jeden moduł 32GB i procesor za 200$.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.