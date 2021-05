Poniedziałek 10 maja 2021 Navi 33 z około 60% wyższą wydajnością niż Navi 21

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:42 (1) Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się już co najmniej kilka plotek na temat architektury RDNA 3. W listopadzie 2020 roku wspomniał o niej nawet Rick Bergman z AMD, zdradzając nam przy okazji, że podobnie jak w przypadku RDNA 2 firma skupia się w tym przypadku nie tylko na dostarczeniu jak najwyższej wydajności, ale i na wysokiej efektywności energetycznej. W tzw. międzyczasie pojawiły się informacje mówiące, że producent z Sunnyvale chce w swoich przyszłych kartach graficznych zastosować GPU typu MCM (Multi-chip-module) zamiast takiego o budowie monolitycznej. Najnowsze informacje wprowadzają trochę niepewności w tej kwestii.



Według nich, Navi 33, czyli przyszły chip graficzny wykonany w litografii 5nm i przeznaczony dla kart ze średnio-wyższej półki cenowej będzie mieć 80 bloków Compute Units (CU), czyli 5120 procesorów strumieniowych.



Zasadniczo będzie to więc chip Navi 21 przeniesiony do litografii 5nm i uzupełniony o nowe funkcje wprowadzane przez architekturę RDNA 3. Powierzchnia tego układu ma wynosić około 250-300 mm2, czyli pomiędzy tym, ile obecnie zajmują Navi 22 (335mm2) i Navi 23 (236mm2).



Najnowsze przecieki pochodzące ze źródeł zbliżonych do producentów kart graficznych podają wewnętrzne założenia przyjęte przez AMD. Według nich, karty graficzne z układem Navi 33 mają zaoferować o okolo 60% wyższą wydajność niż Radeon RX 6900 XT. Ma być to efekt usprawnień zawartych w architekturze wewnętrznej i wyższego taktowania GPU (dzięki 5nm litografii), oraz zastosowaniu szybszych pamięci GDDR6 lub dalszego uprawnienia technologii Infinity Cache.



Jednocześnie samo AMD ma zakładać 20% odchyłki od przyjętego celu, co oznacza, że karty z Navi 33 powinny być minimum 40% bardziej wydajne niż Radeon RX 6900XT, a najbardziej optymistyczny scenariusz przyjęty w AMD zakłada, że będzie to 80%.



Kolejne informacje zdradzają, że nawet pojedyczny układ Navi 33 nie będzie występował na płytce drukowanej samodzielnie, ale z dodatkowym układem krzemowym zapewniajacym funkcje I/O w budowie MCM. Flagowe karty przyszłej generacji otrzymają natomiast dwa układy Navi 33 połączone z rdzeniem I/O (podobnie jak w 12 i 16 rdzeniowych Ryzenach obecnej generacji). Ich wydajność ma być od 2 do 3 razy wyższa niż w przypadku kart Radeon RX 6900 XT.



K O M E N T A R Z E

Heh (autor: tuptun | data: 10/05/21 | godz.: 13:17 )

Zapowiada się ciekawie.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.