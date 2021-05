Poniedziałek 10 maja 2021 APU Rembrandt dostanie IGP z 12 blokami CU typu RDNA 2

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 12:58 W styczniu oficjalnie zadebiutowały nowe procesory AMD Ryzen serii 5000 ze zintegrowaną grafiką, skrywane wcześniej pod nazwą kodową Cezanne. Są to następcy wcześniejszych APU Renoir (ZEN 2 i Vega), czyli laptopowych Ryzenów serii 4000. w odróżnieniu od których mają nowsze rdzenie x86 z architekturą ZEN 3. Niestety AMD zdecydowało się pozostawić w Cezanne układ graficzny Vega 8, co prawdopodobnie związane jest z chęcią zachowania niewielkich rozmiarów układu krzemowego a tym samym dostarczenia na rynek większych ilości tych procesorów.



Nowszy układ graficzny z architekturą RDNA2 zostanie zastosowany w APU Rembrandt, które z kolei mają pojawić się na przełomie 2021 i 2022 roku. Według źródeł, chipy te będą wytwarzane w litografii 6nm u TSMC, i otrzymają kontroler obsługujący kolejną generację pamięci, czyli DDR5 i LPDDR5.



Nowy IGP ma mieć 12 bloków CU (Compute Units), czyli o 50% więcej niz IGP zastosowany w Cezanne. Jak wiadomo, każdy blok CU z architekturą RDNA 2 jest znacznie bardziej wydajny, niż ten z architekturą Vega, co sprawia, że skok wydajności graficznej w APU Rembrandt może być bardzo duży.



APU Rembrandt zadebiutują prawdopodobnie końcem tego lub na początku przyszłego roku, w postaci procesorów Ryzen seri 6000.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.