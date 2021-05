Wtorek 11 maja 2021 Najnowsze sterowniki od AMD usunięte z Windows Update – powodują błędy

Autor: Wedelek | 05:01 (1) Microsoft usunął z usługi Windows Update najnowszą wersję sterowników dla chipsetów AMD o symbolu v9.3.0.221, bo te jak się okazało powodowały liczne problemy z rozruchem. Chodzi ponoć o wykorzystanie adaptera SCSI, który w niektórych przypadkach nie jest poprawnie obsługiwany, co z kolei prowadzi do wyświetlenia niebieskich i zielonych ekranów z błędem o treści „INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE”. W takim przypadku pomaga powrót do wcześniejszej wersji, czyli sprzed kłopotliwej aktualizacji. Co ciekawe ta przypadłość nie dotyczy wszystkich komputerów PC, a narażeni są na nią głownie posiadacze płyt głównych firmy Gigabyte.



Na razie nie wiadomo co dokładnie jest powodem problemów, ale jeśli dotknął on i Was, to niestety nie jesteście jedyni.



K O M E N T A R Z E

To nie sterowniki dla Radeonów, a dla chipsetu. (autor: Kenjiro | data: 11/05/21 | godz.: 08:38 )

Nie należy mylić różnych sterowników.



