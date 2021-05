Wtorek 11 maja 2021 Premiera Alder Lake-S jednak w listopadzie?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 Na temat Alder Lake-S i jego przełomowości pisaliśmy na TPC już nie raz. Procesory z tej rodziny mają być pierwszymi, desktopowymi układami Intela zbudowanymi w myśl koncepcji Big.LITTLE. Ta zakłada połączenie wydajnych rdzeni Golden Cove (+20% wzgl. Cypress Cove) ze znanymi z Atomów rdzeniami Gracemont. Oprócz tego Alder Lake-S w końcu zakończy erę litografii 14nm(+++) wprowadzając do desktopów długo wyczekiwany proces 10nm SuperFin(+), co wpłynie pozytywnie na ilość pobieranej energii i ilość generowanego ciepła. Jeśli dodamy do tego obsługę DDR5 i PCI-E 5.0, to już wiadomo, dlaczego procesory te wzbudzają tak duże zainteresowanie.



Do tej pory wszystko wskazywało na to, że premiera 12-tej generacji układów Core mogłaby się odbyć już we wrześniu bieżącego roku, a więc raptem w kilka miesięcy po prezentacji Rocket Lake-S, ale prawdopodobnie nastąpi to ciut później, bo w listopadzie. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że będzie to tzw. „papierowa premiera”, to i tak mielibyśmy do czynienia z najszybszym debiutem nowej generacji CPU u niebieskich od lat - chyba jeszcze nigdy nie było takiego tempa. Widać Intel wziął sobie na poważnie zagrożenie ze strony AMD, które mimo znacznie mniejszych zasobów finansowych bez problemu konkuruje z Chipzillą na wszystkich możliwych frontach i co gorsza często wygrywa.







