Wtorek 11 maja 2021 Epic oferował Sony za wyłączność na ich gry $200mln, na "darmowe" gry wydał $11,6mln

Autor: Wedelek | 05:34 Proces sądowy pomiędzy Apple a Epiciem dosłownie co chwilę dostarcza nam ciekawych informacji odnośnie do tego jak działa branża gier wideo. Ostatnio dowiedzieliśmy się na przykład, że opisywana firma oferowała Sony pokaźną kwotę za pozyskanie wyłącznych praw do sprzedaży od 4 do 6 gier przeportowanych z PlayStation na komputery PC z Windowsem. W grę wchodziło 200 milionów dolarów, przy czym nie jest jasne czy mówimy o kwocie za cały zestaw czy za poszczególny tytuł. Dodam jeszcze, że jest to kwota gwarantowana, czyli jeśli gra sprzedałaby się lepiej, to deweloper dostałby oczywiście jeszcze więcej pieniędzy.



Historia pokazała, że udało się połowicznie, bo na Epicu wylądowały tylko dwa ekskluzywne tytuły: ReadySet Heroes i Predator: Hunting Grounds, podczas gdy Horizon Zero Dawn pojawił się też u konkurencji. Z drugiej strony Sony już dwa razy zainwestowało w Epica – najpierw 250, a potem 200 milionów dolarów, więc współpraca i tak się opłaciła.



Niestety nie da się tego samego powiedzieć o kontaktach z Microsoftem i Nintendo, do których to podmiotów również się zwrócono. Gigant z Redmond co prawda podjął się rozmowy, ale jego przedstawiciele wyraźnie zaznaczyli, że dla nich Epic Game Store to po prostu konkurencja i że nie chcą w związku z tym podejmować bliższej współpracy. Nintendo z kolei już na wstępie kategorycznie odmówiło jakichkolwiek negocjacji.



To samo źródło podaje, że Epic chce w pierwszych latach wydać na podobne umowy z deweloperami ponad 1miliard dolarów. Póki co jednym z ich największych sukcesów na tym polu jest Borderlands 3, który kosztował firmę 115 milionów dolarów – 80 milionów minimalnej gwarancji + 20 milionów opłaty za ekskluzywność + 15 milionów na marketing.



Nieco wcześniej ujawniono, że do końca 2019 roku Epic wydał ponad 11,6 miliona dolarów na pozyskanie 38 gier, które potem rozdał graczom za darmo w postaci prezentów. Najdroższe były Batman Arkham ($1,5mln), Subnautica ($1,4mln) i Mutant Year Zero ($1mln), ale i nasz rodzimy deweloper w postaci 11-bit przygarnął ładną sumę na współpracy z Epiciem ($700tyś). W sumie rozdawnictwo zapewniło Epicowi ponad 5 milionów nowych użytkowników, z czego 7% dokonało potem przynajmniej jednego zakupu w sklepie. Teoretycznie to niewiele, ale z drugiej strony nie chodzi o szybki zarobek, a o to, żeby wychować sobie przyszłych klientów. Zwłaszcza, że tak olbrzymia popularność Fortnite nie będzie trwać wiecznie.



Na koniec jeszcze wyniki finansowe Epica za rok 2018 i 2019 z których możemy wyczytać, że mimo ogromnych wydatków firma zarobiła w dwa lata na czysto ponad 4mld dolarów.







