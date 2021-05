Wtorek 11 maja 2021 Oczyszczacz powietrza Aiibot A500, krótki test

Autor: Redakcja | 13:00 Aiibot A500 udostępniony przez sklep geekbuying.pl to jeden z trzech modeli marki Aiibot obecnie oferowanych przez chińską firmę z Shenzhen. Jest to najwyższy model, wyposażony w wydajny system oczyszczania, który wedle deklaracji producenta skutecznie czyści pomieszczenia do 100 m². Wyposażony jest w wyświetlacz LED, czujnik jakości powietrza i dotykowy panel oraz połączenie Wi-Fi z aplikacją do kontroli i zarządzania urządzeniem. Posiada możliwość pracy automatycznej, lub ręczny poziom ustawień siły wentylatora. Jakie są plusy i minusy tego modelu i dal kogo głównie może być polecany, o tym w niniejszym krótkim artykule.



Aiibot A500 to dość spora konstrukcja, w kształcie przypominająca nieco walec. Waga urządzenia to około 7kg, wysokość 61cm a szerokość u podstawy wynosi 33cm. Powietrze wciągane jest od spodu, a górą wychodzi oczyszczone powietrze. Sprzęt posiada jeden, duży zintegrowany filtr, który posiada w sobie filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem, filtr HEPA oraz filtr z wełny mineralnej. Filtr starcza wedle danych producenta na 2 miesiące pracy, jednak nie jest zaznaczone, czy jest to ciągła praca i na jakim poziomie pracy urządzenia. Dodatkowo nie ma nigdzie informacji o poziomie zużycia filtra w procentach, a jedynie będziemy mieć komunikat, kiedy filtr należy wymienić. Koszt takiego filtra to około 230zł.







(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)



Produkt po wyjęciu z kartonu należy wyposażyć w dołączony filtr. Trzeba go wyjąć z opakowania i umieścić w urządzeniu, co nie stanowi większego problemu. Wystarczy odkręcić dolną pokrywę i umiejscowić filtr we właściwym miejscu. Całość jest dobrze opisana w instrukcji oraz są pomocne dodatkowe naklejki na urządzeniu. Instrukcja jest w języku angielskim i w kilku innych (bez polskiej wersji).







(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)



Do zasilania trzeba podłączyć zewnętrzny zasilacz, co trochę utrudnia mobilność urządzenia, jeśli chcemy go przenosić w różne miejsca. Po podłączeniu trzeba oczyszczacz dodać do aplikacji. Nie ma dedykowanej appki do tej marki, firma korzysta z rozwiązania aplikacji tuya.







(kliknij, aby powiększyć)



Na panelu LED mamy wskaźnik podłączenia Wi-Fi, czujnik jakości powietrza (tylko PM2.5) monitorowany na bieżąco oraz przyciski:



- reset po wymianie filtra

- tryb nocny

- tryb auto

- ustawienie czasu pracy

- ręczna zmiana siły wentylatora (4 poziomy)

- włącznik/wyłącznik



Jeśli chodzi o głośność pracy, to jest on jednym z cichszych modeli na rynku. W trybie pierwszym jest ledwo słyszalny, a tryb nocny jest praktycznie niesłyszalny. Dopiero od poziomu drugiego i wzwyż zaczyna być go wyraźnie słychać. Poniżej na filmie pokazaliśmy 4 tryby pracy tego modelu oraz tryb nocny.







W trybie pierwszym pobiera niecałe ~7W, w trybie drugim ~12W, w trybie trzecim ~21W, zaś w trybie czwartym ~43W,



Kiedy mamy włączony tryb automatyczny, prędkość wentylatora wzrośnie wraz wykryciem przez czujnik zanieczyszczenia powietrza. Także w tym trybie, kiedy zrobi się ciemno, oczyszczacz po 1 minucie przejdzie w tryb nocny, po czym wyjdzie z tego trybu jak zrobi się jasno.



Niestety, sam czujnik jest dość mało czuły i to jest największa wada tego modelu, bo nie wiemy, czy powietrze nasze jest dobrej jakości. Nie wyczuwa nieco gorszego powietrza z zewnątrz i cały czas wskazuje na wyświetlaczu maksymalnie 009, a chodzi o PM2.5, bo innych cząsteczek czy zapachów nie wyczuwa, tylko PM2.5. Podczas testów nie trafiliśmy na wyraźnie mocno pogorszoną jakość powietrza, ale na pewno nie było ona tak niska, aby dać pomiar na poziomie tylko 9 PM2.5. Czujnik dopiero zareagował, jak wyczuł w pobliżu dym, w tym bardzo na dym papierosowy. Tak więc oczyszczasz z uwagi na swoje dość słabe możliwości wyłapywania gorszego powietrza (czyli zapachów, PM2.5, PM10), głównie może być polecony w miejscach, gdzie jest spore zadymienie papierosowe. Tam wydajnie oczyszcza zadymienie pomieszczenia.



Sama aplikacja (tuya) pokazuje nam jakość powietrza na zewnątrz z własnych danych oraz wewnątrz z okresu 5 dni. Jest możliwość z niej sterowania urządzeniem, dodatkowo pokazywana jest pogoda. Jest także możliwość automatyzacji, tworzenia scenariuszy pracy urządzenia, blokada dziecięca, reset filtra oraz minutnik (od 1 do 6h). Zabrakło możliwości wyłączenia podświetlania, gaśnie ono tylko w trybie nocnym.











Aiibot A500 oferowany jest obecnie w cenie 1229zł za pośrednictwem sklepu geekbuying.pl. Koszt filtra to około 230zł.



