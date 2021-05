Jak bezpiecznie korzystać z torrentów?

Czym są torrenty?

Torrenty to inaczej pliki, które umożliwiają pobieranie filmów czy muzyki. Z zasady znajdują się one na komputerach innych internautów i są przez nich udostępniane. To swoista wymiana danych. Aby znaleźć wiarygodne platformy, sprawdź ten link. Trzeba pamiętać o tym, że w ten sposób ma się dostęp do torrentów z całego świata. Oczywiście warto w tym momencie również korzystać z VPN. To proste oprogramowanie, które zostało stworzone, by chronić prywatności użytkownika w internecie. Utrudniania także życia hakerom poprzez anonimizację ruchu i lokalizacji. Poza tym umożliwia unikanie geoblokad, by uzyskać dostęp do każdej usługi przesyłania strumieniowego na świecie – czyli na przykład szybkiego pobierania torrentów.

To użytkownicy torrentów sami wrzucają do sieci muzykę, filmy, pliki, informacje i umożliwiają innym użytkownikom pobieranie ich za darmo. To jedna z popularniejszych opcji ściągania multimediów, z której korzystają osoby na całym świecie i różnym wieku. Pliki są umieszczane na platformach torrentowych, a tym samym ma się do nich nieograniczony dostęp.

Jak pobierać torrenty?

W sieci znaleźć można bardzo różne platformy terenowe, z których można pobierać filmy czy muzykę za darmo. Użytkownik potrzebuje jedynie programów do ściągania odpowiednich plików i w krótkim czasie może mieć pliki na swoim komputerze i oczywiście dowolnie z nich korzystać. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że o ile ściąganie materiałów nie jest nielegalne, to ich rozpowszechnianie już tak. Wynika to z tego, że piosenki, albumy czy filmy są chronione prawami autorskimi. I dlatego użytkownicy torrentów muszą wiedzieć o możliwych konsekwencjach. Inną kwestią pozostaje bezpieczeństwo w sieci, szczególnie na stronach z nielegalnymi treściami. Dlatego właśnie te osoby, które chcą korzystać z platform, powinny używać wspomnianego już VPN (wirtualne sieci prywatne). Pozwala to zaszyfrować dane, które opuszczają komputer użytkownika. Tym samym IP czy lokalizacja są nie do ustalenia.

Można odnieść wrażenie, że torrenty to nowoczesny synonim piractwa. Z pewnością naruszają one przepisy o prawach autorskich, a tym samym sprawiają, że twórcy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją ciężką pracę. Stąd też naciski na to, by nazywać tego typu platformy nielegalnymi i zachęcać użytkowników do korzystania z uczciwych źródeł.