Wtorek 11 maja 2021 Oficjalna premiera procesorów Tiger Lake-H

Autor: Wedelek | 16:59 Intel oficjalnie zaprezentował dziś swoje nowe procesory dla urządzeń mobilnych z rodziny Tiger Lake-H. Są to maksymalnie 8-rdzeniowe i 16-wątkowe układy bazujące na mikroarchitekturze x86 Willow Cove oraz IGP z rodziny Gen 12 z 32 jednostkami EU. Za wyjątkiem TOPowej jednostki Core i9-11980HK wszystkie procesory z tej serii mają TDP na poziomie 35-45W i dzięki zastosowaniu litografii 10nm SuperFIN nadają się idealnie zarówno do urządzeń ultramobilnych jak i do laptopów dedykowanych dla graczy. 12-ta generacja układów Core może się też pochwalić dwukanałowym kontrolerem pamięci RAM typu DDR4-3200MHz oraz wsparciem dla PCI-Express 4.0, WiFi 6 i Thunderbolt 4.0.



Łącznie cała platforma zapewnia do 44 linii PCI-Express, z czego 20 w standardzie 4.0 wychodzi wprost z CPU, a kolejne 24 typu 3.0 oferuje chipset. Chipzilla chwali się również wsparciem dla wyświetlaczy 4k HDR/Dolby Vision oraz pamięci z serii Optane, a także bezpośrednim dostępem do pamięci RAM typu GDDR6 w dedykowanej karcie graficznej, co ma pomóc nowym chipom w osiągnięciu wysokiej wydajności w grach.



Oprócz serii procesorów dla klientów detalicznych Intel wprowadził też do oferty nowe jednostki z serii vPro oraz Xeony z rodziny W-11000, które oprócz wymienionych wyżej cech oferują też całą masę dodatkowych funkcji wpływających na bezpieczeństwo danych. Są to między innymi wsparcie dla pamięci z korekcją błędów (ECC), funkcja szyfrowania zawartości pamięci, Hardware Shield - ochrona między innymi przed atakami typu ransomware i cryptomining, systemy do zdalnego zarządzania przez zespół IT oraz akceleracja dla maszynowego uczenia.







