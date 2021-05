Wtorek 11 maja 2021 Nvidia prezentuje mobilne RTX 3050 i RTX 3050 Ti

Autor: Wedelek | 17:00 Oprócz procesorów Tiger Lake-H w dniu dzisiejszym zadebiutowały też mobilne GeForcey RTX 3050Ti i RTX 3050 bazujące na GPU GA107 będącym przyciętą wersją GA106 (Samsung 8nm) znanym z RTXa 3060. W pierwszym przypadku aktywnych jest to 20 bloków SM co daje nam 2560 procesorów strumieniowych, 80 rdzeni Tensor/TMU i 20 jednostek RT. RTX 3050 ma z kolei 16 bloków SM co skutkuje 2048 aktywnymi rdzeniami CUDA, 16RT i 64 Tensorami/TMU. W obu przypadkach użytkownik ma też do dyspozycji 4GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 128-bit.



W mocniejszym akceleratorze procesor graficzny pracuje z zegarami 1035MHz/1695MHz, a w słabszym jest to 1057MHz/1740MHz. W zależności od wybranej wersji TGP wynosi 35-80W, 50-95W z Dynamic Boost 2.0.







