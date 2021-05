Środa 12 maja 2021 Problemy z dostępnością PlayStation 5 potrwają do końca 2021 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:07 Jesienią ubiegłego roku miała miejsce długo oczekiwana premiera konsol najnowszej generacji - czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Niestety po wyprzedaniu partii przygotowanych na premierę nowe konsole zaczęły być dostępne w sklepach w niewystarczających ilościach, a ceny egzemplarzy na rynku wtórnym powędrowały w górę. Mimo, że sytuacja z ich dostępnością nie jest aż tak zła, jak w przypadku kart graficznych, to jednak daleko jej do normalnej. W lutym do sprawy odniósł się sam Microsoft dając do zrozumienia, że co najmniej do czerwca dostępność Xbox Series X będzie utrudniona. Teraz sprawę skomentowała firma Sony.



Firma poinformowała, że dostawy urządzeń są dość wysokie - do końca marca, czyli w 4,5 miesiąca od debiutu dostarczono na rynek 7,8 mln sztuk urządzeń. Niestety bieżąca sytuacja rynkowa, czyli wywołany pandemią wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju elektronikę, powodujący pełne obłożenie fabryk produkujących układy scalone, nie pozwala obecnie produkować więcej urządzeń.



Sony szacuje, że gdyby fabryki wytwarzające konsole i jej podzespoły były z gumy, i potrafiły zwiększyć produkcję urządzeń kilkukrotnie, to do końca marca sprzedanych zostałoby nie 7,8 miliona sztuk PlayStation 5, ale około 14,8 miliona sztuk.



Jednocześnie Sony dodaje, że wewnętrzne prognozy zakładają, że dostawy urządzeń będą niższe od zapotrzebowania jeszcze co najmniej do końca tego roku.



