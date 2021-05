Środa 12 maja 2021 Specyfikacja kart Radeon RX 6600XT i Radeon RX 6600

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:15 W 3. kwartale tego roku zadebiutować mogą kolejne karty graficzne AMD z najnowszej serii RDNA 2. Będą to Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6600, wykorzystujące najmniejszy układ graficzny ze wszystkich trzech wchodzących w skład tej serii, czyli Navi 23. Chip ma mieć powierzchnię 236mm2, o około 100mm2 mniejszą niż Navi 22 z kart Radeon RX 6700 XT. Układ będzie dysponował 32 blokami CU, czyli 2048 procesorami strumieniowymi, oraz 128-bitowym kontrolerem pamięci GDDR6 16 Gbps. W porównaniu do Navi 22 mamy zatem o 1/4 mniej procesorów strumieniowych i o 1/3 węższą magistralę pamięci.



W sieci właśnie pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje na temat kart Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6600. Według nich AMD zgłosiło już nowe modele do regulatorów rynku, między innymi do Eurasian Economic Commission (EEC). Zwykle poprzedza to debiut nowych modeli o około 3 miesiące, co oznacza, że premiera tych kart może odbyć się w połowie 3. kwartału, końcem wakacji.



Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6600 mają otrzymać 8 GB pamięci GDDR6. Mocniejszy wariant będzie miał 2048 procesorów strumieniowych, a słabszy - 1792 procesory strumieniowe i niższe taktowanie GPU i pamięci. Wskaźnik TDP obu kart ma nie przekraczać 150W.



Debiut obu kart może nastąpić podobnym czasie, jak premiera kart graficznych Radeon RX 6700 - czyli słabszej wersji kart Radeon RX 6700 XT. Otrzymają one wolnej taktowany układ Navi 22 i posiadający mniej procesorów strumieniowych - zamiast 2560, będzie to 2304 procesory strumieniowe. Według znanego informatora Komachi Ensaka, AMD zaoferuje te karty w dwóch wersjach - z 6GB lub z 12GB pamięci. Wskaźnik TDP szacowany jest na około 180W.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.