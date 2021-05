Środa 12 maja 2021 Lista płyt głównych MSI z chipsetem AMD X570S

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:58 Od niedawna po sieci krążą informacje o nowym chipsecie firmy AMD, którym ma być tajemniczy model X570S. Według niepotwierdzonych informacji będzie to po prostu X570, ale w nowej wersji produkowanej w nowszej litografii, dzięki czemu do pracy będzie wymagać mniej energii. To z kolei oznacza, że do jego chłodzenie wystarczy układ pasywny lub pół pasywny, zamiast stosowanego obecnie głośnego wentylatora. Prawdopodobnie nowe płyty główne z chipsetami X570S zadebiutują na rynku wraz z procesorami Ryzen 7 5700G i Ryzen 5 5600G, czyli APU Cezanne dla desktopów.



W sieci własnie pojawiała się lista płyt głównych z chipsetem AMD X570S, przygotowana przez firmę MSI. Są to modele:

MEG X570S ACE MAX

MEG X570S UNIFY-X MAX

MPG X570S GAMING CARBON MAX WIFI

MPG X570S GAMING EDGE MAX WIFI

MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI

MAG X570S TORPEDO MAX

X570S PRO-MAX WIFI

X570S-A PRO MAX





Warto dodać, że procesory Ryzen 7 5700G i Ryzen 5 5600G w wersji dla komputerów stacjonarnych (gniazdo AM4) są obecnie dostępne tylko dla producentów gotowych komputerów, ale prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale trafią też do sprzedaży w wersjach pudełkowych przeznaczonych dla osób samodzielnie składających komputery.



