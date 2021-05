Środa 12 maja 2021 Samsung opracował procesor wzorowany na Apple M1

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:32 Samsung od ponad 10 lat samodzielnie opracowuje i produkuje procesory z architekturą ARM z serii Exynos, dedykowane do stosowania w smartfonach. Nie dziwią zatem najnowsze informacje, według których Samsung zamierza podążyć drogą Apple, i opracować procesory przeznaczone dla notebooków, o wyraźnie wyższej wydajności niż dotychczasowe. Mają one znaleźć zastosowanie w nadchodzących modelach urządzeń z serii Galaxy Book. Według doniesień, procesory te są już w końcowej fazie przygotowywania, i znajdą zastosowanie w urządzeniach Samsunga, które trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku.



Informacje te wskazują też, że Samsung postanowił sobie nieco uprościć drogę, i zakupił licencję na układ GPU od firmy AMD. Tym sposobem konkurent dla Apple M1 zyska autorskie rdzenie CPU Samsunga o wysokiej wydajności, wsparte przez IGP na bazie architektury AMD RDNA 2.



