Już 30 procent użytkowników Steam na procesor AMD Ryzen

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:33 (1) Intel może i sprzedaje bardzo dużo procesorów, ale to nie zmienia faktu, że nieustannie traci rynek na rzecz mniejszego AMD. Zwłaszcza jeśli chodzi o komputery klasy desktop i notebook PC. Trend ten dobitnie pokazuje statystyka sklepu Steam, wg. której obecnie około 30 procent wszystkich komputerów logujących się do usługi Valve jest wyposażona w procesory od AMD. Wzrost popularności CPU AMD wśród graczy przyspieszył po listopadowej premierze najnowszych modeli Ryzen serii 5000, które oferują wysoką wydajność w liczbie generowanych klatek.



W efekcie od grudnia 2020 roku liczba komputerów z procesorem AMD logujących się do usługi Steam wzrosła o 1/5 - w grudniu było to 25 procent z ogółu komputerów, teraz 30 procent.



A mnie ciągle dziwi dlaczego Intel nie przeniesie produkcji przynajmniej topowych i7 i i9 do TSMC czy Samsunga. Przecież pieniądze mają, inżynierów mają, lecz brakuje im procesu technologicznego bo cały czas od wielu lat używają tego samego 14nm. W tej sytuacji powinni zamawiać u zewnętrznych dostawców, czego nie robią, a AMD ma coraz mniejszą konkurencję w TOPie...



