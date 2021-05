Czwartek 13 maja 2021 AMD będzie produkować własne modemy WiFi i Bluetooth

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:26 Intel, oprócz procesorów i chipsetów, od lat wytwarza także towarzyszące im układy scalone przeznaczonych do obsługi sieci przewodowych i bezprzewodowych. Przykładem tego są np. karty WLAN Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 i AX200. Jak się okazuje, podobnym krokiem podąży firma AMD, która jeszcze w tym roku rozpocznie sprzedaż własnych kart WLAN. Pierwszą konstrukcją AMD będzie karta o nazwie RZ608, obsługująca najnowszy standard Wi-Fi 6E. Jest to standard 802.11ax rozszerzony o obsługę trzeciego pasma - 6 GHz. Oprócz tego, modem AMD ma obsługiwać Bluetooth 5.2.



Karty AMD RZ608 powstały we współpracy z firmą MediaTek - AMD zdecydowało się zakupić licencję na układ MT7921K, i następnie zmodyfikować go, dodając obsługę pasma 6 GHz i przystosowując go do własnych potrzeb.







