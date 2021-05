Czwartek 13 maja 2021 Producenci z USA powołali wspólną koalicję SIAC

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:45 (1) Lobbing, czyli próba wpływania na władzę polityczną przez korporacje jest w Stanach Zjednoczonych legalny. Ma on pewne wyznaczone granice, w ramach których odbywa się w sposób przejrzysty. Fakt ten postanowili wykorzystać producenci z branży półprzewodnikowej i elektronicznej. W sumie 64 firmy, na czele z Apple, Microsoftem, Intelem, AMD, Nvidia, Qualcommem, Samsungiem i TSMC założyło właśnie stowarzyszenie SIAC (Semiconductors in America Coalition). Wszystkie te firmy - które często konkurują ze sobą na rynku o pieniądze konsumentów - najwidoczniej znalazły wystarczająco dużo powodów, aby zorganizować się w celu przekonywana władz politycznych do podejmowania kroków działających na ich korzyść.



To kolejny wspólny krok producentów półprzewodników i elektroniki operujacych na terenie USA, mający na celu przekonać administrację Stanów Zjednoczonych do okazania im większego wsparcia.



Pierwszym był list, wystosowany w lutym do nowego prezydenta USA Joe Bidena. Przedstawiciele największych Amerykańskich firm działających w branży półprzewodnikowej napisali w nim m.in, o coraz większej zależności Stanów Zjednoczonych od wytwórców z dalekiego wschodu, oraz nawołali administrację Prezydenta do podjęcia szeregu kroków, które mają wzmocnić amerykańskie firmy działające w tej branży, aby umożliwić im skuteczną konkurencję z Azjatyckimi przedsiębiorcami.







tak (autor: Mademan | data: 13/05/21 | godz.: 12:27 )

Zwłaszcza wzmocnić firmy z Texasu, które odpowiadają za wzrost cen nowych aut o 30%.



