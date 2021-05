Piątek 14 maja 2021 Korea Południowa zainwestuje 450 mld USD w rozwój branży półprzewodnikowej

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 13:20 Rząd Korei Południowej podjął dość znaczącą decyzję dla działających na jej terenie producentów układów scalonych. W ciągu 10 najbliższych lat, od tego roku do końca 2030 roku, otrzymają oni rządowe wsparcie w łącznej wysokości 450 miliardów dolarów. Kwota ta to suma obniżenia podatku od wspomnianych firm o 50 procent, oraz dodatkowych dotacji celowych. Wsparcie ma objąć w sumie wszystkie 153 firmy zaangażoawne bezpośrednio lub pośrednio w produkcję układów scalonych. Najwięksi z tych producentów to Samsug i SK Hynix, specjalizujący się głównie w produkcji pamięci DRAM i NAND.



Rząd Korei Południowej oczekuje, aby poza utrzymanien dominującej roli w produkcji pamięci DRAM i NAND, dodatkowe wsparcie zostało przezonaczone też na zwrost mocy produkcyjnych dla układów scalonych logiki, czyli CPU, GPU, SoC, ASIC i FPGA. Obecnie liderem w produkcji tego typu układów są firmy z Tajwanu. Rządowe wsparcie ma pomóc producentom z Korei Południowej w zwiększeniu swojej roli w produkcji układów scalonych tego typu.



W efekcie rządowego programu, Samsung i SK Hynix zrewidowały już swoje plany inwestycyjne. Samsung poinformował, że do 2030 roku na rozwój swoich fabryk oraz przyszłych procesorów litograficznych wyda łącznie 151 miliardów dolarów. Z koleii SK Hynix na ten sam cel wyda 97 miliardów dolarów, oraz dodatkowo 104 miliardów dolarów na budowę gigafabryki w pobliżu miasta Yongin - o czym więcej pisaliśmy tutaj







