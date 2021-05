Piątek 14 maja 2021 Kolejna awaria zasilania dotknęła TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 13:28 (1) Bieżąca sytuacja na rynku układów scalonych nie wygląda idealnie. Fabryki różnych producentów, pomimo pracy na pełnych obrotach nie są w stanie wyprodukować tyle układów scalonych, ile potrzebuje rynek pobudzony przez sektor samochodów autonomicznych, wzrost zainteresowania pracą i nauką zdalną czy nową falę wydobywania kryptowalut. Powoduje to niedobory różnych chipów, w tym niedobory w sklepach konsol, notebooków, procesorów, czy też najbardziej kart graficznych. Jakby tego było mało, sytuacji nie sprzyjają czynniki losowe.



W marcu temu atak zimy w amerykańskim stanie Teksas oraz fala suszy na Tajwanie spowodowały chwilowy spadek produkcji w niektórych fabrykach np. Microna i TSMC, dotkniętych ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej lub wody.



Z koleii 15 kwietnia na Tajwanie doszło do przerwania linii energetycznej o napięciu 161kV, co nagle odcięło od zasilania należący do TSMC zakład Fab 14, wytwarzający układy scalone w litografii 12nm, powodując uszkodzenie części wafli znajdujących się na liniach produkcyjnych. To jedna z kilku awarii zasilania, jakie dotnęły TSMC w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a warto też wspomnieć, że 2 lata temu wadliwe chemikalia w jednej z fabryk TSMC doprowadziły do zniszczenia 10 tysięcy wafli krzemowych.



Wygląda na to, że producenci z Tajwanu nauczeni przykrymi doświadczeniami poprawili systemy zasilania awaryjnego swoich fabryk. Wczoraj, 13 maja, na Tajwanie wydarzyła się kolejna poważna awaria zasilania, która odcieła od dostaw prądu większość wyspy. Zarówno TSMC, jak firma UMC poinformowały, że tym razem systemy zasilania awaryjnego sprostały wszystkim wymogom, i w ani jednym z zakładów nie doszło do przerwania produkcji lub uszkodzenia wafli krzemowych.









K O M E N T A R Z E

Ciekawe te awarie (autor: rarek | data: 14/05/21 | godz.: 14:50 )

Widzę w tym rękę chin kontynetalnych a kto wie może i rosji.



