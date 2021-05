Piątek 14 maja 2021 Apple przygotuje konkurenta dla Nintendo Switch

Autor: Zbyszek | źródło: MacRumors | 13:44 Wielka popularność, jaką cieszy się konsola Nintendo Switch, zwróciła ponoć uwagę Apple. Przypomnijmy, że Nintendo Switch jest najlepiej sprzedającą się konsolą w historii, a swoją popularność zawdzięcza m.in. uniwersalnością - tj. możliwością używania zarówno jako konsola stacjonarna, jak i w podróży jako konsola przenośna. Według najnowszych informacji, sukces Nintendo Switch sprawił, że nad podobnym urządzeniem pracuje Apple. Frima ma przygotować uniwersalną konsolę, możliwą do używania zarówno w domu jak i poza domem, opartą o własne oprogramowanie oraz autorskie procesory z serii A lub M.



Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy miałby nastąpić debiut takiego urządzenia, ale w przypadku Apple pogłoski na jakiś temat zazwyczaj potrafią się materializować dość szybko.



Nintendo Switch to konsola, która może działać w dwóch trybach – stacjonarnym i przenośnym. Urządzenie jest wyposażone w najnowszy procesor Nvidia Tegra oraz 6.2-calowy ekran o rozdzielczości 1280x720 pikseli, 32GB wbudowanej pamięci na dane, slot na karty pamięci microSD i baterię pozwalającą na granie przez 2.5 do 6 godzin.



W warunkach domowych główną część umieścimy w stacji dokującej podpiętej do zewnętrznego monitora, a dwa kontrolery Joy-Cony łączy się ze sobą tworząc tradycyjnego pada.



Switcha możemy też zabrać ze sobą w podróż zmieniając go w konsolę przenośną. W takim przypadku Joy-Cony możemy przymocować do obu boków ekranu. Kontrolery dysponują modułami podczerwieni, komunikacji bezprzewodowej, NFC oraz mechanizmem wibracji.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.