Piątek 14 maja 2021 Kolejna zmiana umowy pomiędzy AMD a Global Foundries

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 13:51 GlobalFoundries to firma powstała w 2009 roku w efekcie sprzedaży fabryk przez AMD do firmy inwestycyjnej Advanced Technology Investment Company (ATIC) z Abu Dhabi. Wraz z tą transakcją AMD zawarło z GlobalFoundries umowę tzw WSA (Wafer Supply Agreement), dającą GlobalFoundries pewność, że procesory AMD będą wytwarzane w fabrykach GlobalFoundries. Umowa zawierała zapis, według którego AMD musiało płacić Global Foundries określoną kwotę za każdy wafel z procesorami x86 wyprodukowany u innego wytwórcy. Był to dla Global Foundries rodzaj pewnego zabezpieczenia i gwarancji współpracy.



Sytuacja zmieniła się, kiedy w 2018 roku firma GlobalFoundries wycofała się z rozwoju litografii 7nm i kolejnych nowszych procesów.



W efekcie, w styczniu 2019 pomiędzy AMD i GlobalFoundries doszło do zawarcia aneksu do umowy Wafer Supply Agreement. Aneks zmienił zapis, według którego AMD musi płacić GlobalFoundries za produkcję procesorów x86 u innego wytwórcy. Aneks zwolnił AMD z wnoszenia takiej opłaty od procesorów wytwarzanych w litografii 7nm i nowszej (5nm, 3nm) u innego producenta, jeśli GlobalFoundries nie będzie ich oferować. To otworzyło AMD drogę do skorzystania z 7nm litografii od TSMC do produkcji swoich CPU.



Dokonana wówczas zmiana umowy nadal pozostawiła jednak GlobalFoundries prawo wyłączności do produkcji chipów AMD w tych procesach litograficznych, jakie GlobalFoundries posiada, w dodatku w ilościach określonych wcześniej w umowie WSA. AMD postanowiło wypełnić zobowiązania umowne z GlobalFoundries decydując się na dość długie utrzymywanie w produkcji 12nm procesorów Ryzen 2 generacji (seria 2000. Dodatkowo w 12nm litografii GlobalFoundries od 2019 roku powstają chipy IOD, czyli dodatkowe układy krzemowe montowane w procesorach z architekturami ZEN 2 i ZEN 3, zawierające kontroler pamięci, kontroler USB i PCI-Express oraz inne urządzenia I/O.





Tymczasem jak informuje AnandTech, pomiędzy AMD a GlobalFoundries doszło do kolejnej zmiany we wzajemnej umowie Wafer Supply Agreement. Nowe zmiany są korzystne dla AMD - od teraz producent nie musi już zamawiać określonej ilości wafli w GlobalFoundries. Zmiana umowy usunęła także zapis, wprowadzający dla AMD opłaty za a każdy wafel z rdzeniami dla procesorów x86 wyprodukowany u innego wytwórcy. W efekcie GlobalFoundries traci prawo wyłączności do produkcji dla AMD chipów w tych procesach litograficznych, jakie posiada.



Zdaniem AnandTech, nowy aneks z GlobalFoundries daje AMD możliwość ostatecznego pożegnania się z 14nm i 12nm litografiami od GlobalFoundries, i otwiera możliwość przeniesienia produkcji chipletów IOD do nowszej litografii, np 7nm lub 6nm od TSMC.



AnandTech szacuje, że chiplet IOD wykonany w nowszej litografii 7nm lub 6nm zostanie użyty w procesorach z architekturą ZEN 4.



