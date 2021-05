Wtorek 18 maja 2021 Xboxy Series S i X otrzymają wsparcie dla Dolby Vision

Autor: Wedelek | 05:01 Microsoft ogłosił, że konsole Xbox Series S i X niebawem otrzymają wsparcie dla standardu Dolby Vision. Nowa technologia to rozwinięcie idei HDR (High Dynamic Range) wzbogaconej między innymi o możliwość wyświetlania nawet 12-bitowej palety barw. Dla porównania popularny standard HDR10+ jest ograniczony do „zaledwie” 10-bitowej głębi kolorów. Na opisywanej zmianie zyskają więc posiadacze droższych modeli wyświetlaczy, dla których aktualnie wspierany HDR10 jest niewystarczający. W momencie pisania tego artykułu z Dolby Vision mogą cieszyć się jedynie członkowie grupy Insider Alpha Ring, którzy zgodzili się zostać nieodpłatnie testerami nowych technologii.



Reszta graczy będzie musiała poczekać do zakończenia oficjalnych beta testów – prewencyjnie daty nie podano. Microsoft chwali się, że dzięki opisywanej aktualizacji nowe Xboxy mają być pierwszymi konsolami na rynku, które będą wspierać zarówno Dolby Vision jak i Dolby Atmos. Pozostaje mieć nadzieję, że ten stan rzeczy wkrótce ulegnie zmianie.







