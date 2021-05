Poniedziałek 17 maja 2021 Powstał układ wstrzykiwany do organizmu pacjenta za pomocą strzykawki

Autor: Wedelek | źródło: engineering.columbia.edu | 05:29 Pracownicy Uniwerytetu Columbia zaprezentowali prototyp układu scalonego, który może zostać wstrzyknięty do ludzkiego organizmu z wykorzystaniem tradycyjnej strzykawki. Opracowany przez nich chip ma powierzchnię poniżej 0,1 mm3 i składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest moduł pomiarowy odpowiedzialny za mierzenie konkretnego parametru ciała (ciśnienie krwi, temperatura itd.), a drugi to jednostka nadawczo-odbiorcza wykonana z materiałów piezoelektrycznych, która do pozyskiwania energii i komunikacji wykorzystuje ultradźwięki. Dzięki prostej budowie i braku jakichkolwiek źródeł zasilania chip jest nie tylko prosty w budowie i tani, ale też potencjalnie może pozostawać w ciele pacjenta przez kilka lat.



Wspomniany na samym wstępie prototyp otrzymał układ do mierzenia temperatury ciała, a jego produkcją zajęła się firma TSMC. Poniżej znajdziecie diagram prezentujący budowę całego układu.







