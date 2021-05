Poniedziałek 17 maja 2021 Intel forsuje nowe złącze zasilające dla płyt głównych

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:45 Klasyczne, 24-pinowe złącze zasilania płyt głównych jest już z nami od ładnych kilku lat i zdaniem Intela najwyższy czas zastąpić go czymś nowocześniejszym. Konkretnie wtyczką o przydługiej nazwie “Single Rail Power Supply Desktop Platform Form Factor ATX12VO”. Nowy typ złącza ma tylko 10-pinów, a wszystkimi transportowany jest prąd o napięciu 12V. Pomiary laboratoryjne wskazują, że pod względem efektywności energetycznej ATX12VO ma w niektórych przypadkach zjadać na śniadanie obecnie używany interfejs. Podobno w trybie IDLE do osiągnięcia tego samego efektu wystarczy zaledwie połowa energii przesyłanej 24-pinowym portem, ale już pod pełnym obciążeniem różnica jest marginalna.



Niestety nie ma róży bez kolców i tak wysoką sprawność energetyczną ATX12VO okupuje bardziej skomplikowaną budową sekcji zasilania płyty głównej, która musi rozdzielić bazowe napięcie w taki sposób, by poszczególne komponenty otrzymały prąd z właściwym napięciem: 12V / 5V /3,3V. Ponadto konieczna jest modyfikacja budowy zasilaczy komputerowych, które w okresie przejściowym będą musiały zapewnić wsparcie zarówno dla wtyczek 24-pin jak i 10-pin.



Intel uważa oczywiście, że nie jest to żaden problem i stoi na stanowisku, że producenci powinni się po prostu dostosować. Daje im na to 4-5 miesięcy, czyli do premiery Alder Lake-S, który ma być pierwszą serią CPU tego producenta wymagającą nowego typu złącza. Takie podejście oczywiście nie przypadło go gustu pozostałym producentom sprzętu, wywołując ponoć wśród nich spory opór. Czas pokaże na ile będzie on skuteczny.







