Poniedziałek 17 maja 2021 Framework Laptop zaprezentował swój pierwszy modułowy laptop

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:59 Firma Framework Laptop zaprezentowała światu swój pierwszy modularny laptop przeznaczony dla fanów segmentu DIY (zrób to sam). Urządzenie o którym mowa zostało zaprojektowane w taki sposób, by łatwo można było rozłożyć je na czynniki pierwsze i samodzielnie dokonać wymiany kluczowych elementów na inne. Przykładowo cała płyta główna została tak zbudowana by w kilka minut dało się ją wymienić na nową bez konieczności precyzyjnego podważania zatrzasków. Mimo, że sam laptop jest bardzo cienki – ma 15,85mm grubości – to elementy takie jak RAM czy nośnik M.2 nie są w nim przylutowane na stałe i można je łatwo wymienić.



Ciekawie rozwiązano też kwestię złączy. Zastosowano tu system wymiennych modułów, które pozwalają nam szybko dostosować to gdzie chcemy mieć konkretny typ złącza. Dzięki temu nie musimy nosić ze sobą różnych przejściówek ani ograniczać się do zestawu wyjść oferowanych przez producenta. Przy tym wszystkie moduły są wpinane w standardowy port USB typu C, więc ich budowa jest prosta, a w razie konieczności laptop będzie sobie świetnie radzić nawet bez nich. Aktualnie możemy w ten sposób dodać do naszego komputera porty USB-C, USB-A, HDMI i DisplayPort, czytnik MicroSD, albo dodatkowy nośnik SSD o pojemności 250GB lub 1TB.



Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to w tej chwili możemy wybierać spośród trzech modeli startowych, które różnią się od siebie zastosowanym procesorem oraz domyślnym nośnikiem danych i ilością RAMu. Ich wspólną cechą jest aluminiowa obudowa, która kryje w sobie 13,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2256x1504px (3:2, jasność 400nit, 100% pokrycia sRGB), kamerę wideo w jakości 1080p 60fps, klawiaturę wyspową ze skokiem klawiszy o długości 1,5mm, czytnik linii papilarnych, duży touchpad oraz moduł WiFi 6.



Pozostałe elementy specyfikacji wyglądają następująco:



Model Base (od $999 USD).

i5-1135G7 (8M Cache, 4.20GHz)



8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Wi-Fi 6



Windows 10 Home

Model Performance (od $1399 USD).

i7-1165G7 (12M Cache, 4.70GHz)



16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, Wi-Fi 6



Windows 10 Home

Model Professional (od $1999 USD)

i7-1185G7 (12M Cache, 4.80GHz)



32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, Wi-Fi 6 vPro



Windows 10 Pro



Jeśli temat Was zaciekawił, to więcej informacji znajdziecie na tej stronie.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.