Poniedziałek 17 maja 2021 96-rdzeniowe Epyc Genoa zadebiutują na początku przyszłego roku?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:14 VideoCardZ opublikował na swoich łamach nieoficjalny plan wydawniczy AMD z którego wynika, że kolejna generacja procesorów Epyc z rodziny Genoa zadebiutuje w drugim kwartale przyszłego roku. Opublikowany diagram zdradza nam również, że TOPowe modele będą mieć powyżej 64 rdzeni Zen 4 o łącznym TDP przekraczającym 280W. Z innych źródeł dowiadujemy się też, że Genoa będzie mieć maksymalnie 12 modułów CCD, co da nam 96 rdzeni i 192 wątki. Nieoficjalnie mówi się również o 12-kanałowym kontrolerze pamięci typu DDR5-5200 ECC, 128-liniach PCI-Express 5.0 oraz wsparciu dla instrukcji AVX-512 i BFLOAT 16.



Jeśli chodzi o TDP, to to ma wynosić maksymalnie 320W. Tak niską wartość AMD uzyskało ponoć dzięki kombinacji ulepszonej architektury Zen 4 oraz zastosowaniu nowszego procesu litografii, a konkretnie 5nm od TSMC.







