Poniedziałek 17 maja 2021 Odnaleziono błąd w procesorach z rodziny EPYC

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 16:48 Procesory serwerowe od AMD uchodzą za ogólnie bardzo bezpieczne jednostki, ale nawet one mają swoje bolączki i niedociągnięcia. Dowodzi tego nowa podatność wykryta przez ekspertów ds. bezpieczeństwa pracujących na uniwersytetach w Monachium i Lübeck. Na razie wiemy tylko tyle, że jest ona związana z mechanizmem SEV (Secure Encrypted Virtualization) i że bliższe szczegóły na jej temat poznamy podczas zaplanowanej na 27 maja imprezy IEEE Workshop on Offensive Technologies (WOOT21). Nowa podatność jest już natomiast zgłoszona do producenta i ujęta pod numerami CVE-2020-12967 oraz CVE-2021-26311.



Dotyczy ona EPYCów pierwszej i drugiej generacji oraz układów wbudowanych dla klientów biznesowych, ale najnowsza, trzecia generacja jest od niej wolna dzięki zastosowaniu mitygacji SEV-SNP. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.



