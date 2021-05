Wtorek 18 maja 2021 MiniTV nową, bezpłatną usługą streemingową od Amazona

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:15 Amazon jest powszechnie kojarzony z płatną usługa streamingową Prime TV i mało kto wie, że jego własnością jest też darmowa usługa o nazwie IMDb TV. Dla giganta takiego jak Amazon posiadanie dwóch podobnych do siebie bądź co bądź produktów to jak widać wciąż za mało, bo firma założona przez Jeffa Bezosa właśnie powołała do działania kolejną usługę stramingową o nazwie MiniTV. W jej ramach mają być oferowane treści związane z szeroko pojętym stylem życia, nowymi technologiami, zdrową żywnością i kuchnią, branżą beauty oraz modą. Nowa usługa jest w pełni bezpłatna, a dochód będzie generowany z wyświetlanych co jakiś czas reklam.



Pilotażowo MiniTV będzie dostępny jedynie w Indiach i jeśli się przyjmie, to trafi najprawdopodobniej również na inne rynki.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.