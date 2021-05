Wtorek 18 maja 2021 Cloudflare chce zastąpić tradycyjny CAPTCHA kluczami szyfrującymi

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:30 Cloudflare, czyli znany dostawca narzędzi dla użytkowników biznesowych, takich jak serwery DNS czy systemy chroniące przed BOTami i atakami typu DDOS chce zrewolucjonizować funkcję CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) poprzez wprowadzenie dodatkowej warstwy sprzętowej w postaci klucza zabezpieczającego. Ten automatycznie potwierdzałby, że osoba klikający w dany element jest człowiekiem, a przy tym sama autentyfikacja nie wymagałaby żadnej interakcji ze strony użytkownika. To z kolei zmniejsza ilość frustracji i redukuje czas marnowany na rozwiązywanie prostych zadań do zera.



Jest to tym istotniejsze, że automaty stają się coraz bardziej rozbudowane, a co za tym idzie zabezpieczenia też muszą być bardziej zaawansowane i czasochłonne. Szacuje się, że 4,6-miliarda użytkowników Internetu codziennie marnuje na wypełnianie CAPTCHA czas o łącznej długości nawet 500 lat. Problem jest więc poważny, a jego rozwiązanie potrzebne. Niestety propozycja Cloudflare ma też swoje słabsze strony, które może stanąć na drodze jej wdrożenia. Chodzi przede wszystkim o koszt zakupu samego klucza i edukację użytkowników w tym zakresie, co finalnie może być problemem nie do przeskoczenia.







